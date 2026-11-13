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Economie

Cât câștigă tinerii la început de carieră și de ce salariul nu le ajunge pentru o viață financiară independentă

m Scris de maria iuliana
Cât câștigă tinerii la început de carieră și de ce salariul nu le ajunge pentru o viață financiară independentă
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Salariile de început nu le asigură întotdeauna tinerilor independența financiară. În București, chiria unei garsoniere poate consuma peste jumătate dintr-un venit de 4.000 de lei net, în timp ce meseriile specializate și studiile superioare oferă perspective diferite de câștig.

Sursa: Adevarul

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