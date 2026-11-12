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Economie

Cât costă, de fapt, să construiești o casă pe un teren agricol în 2026. Taxele, avizele și investițiile suplimentare pe care trebuie să le plătești

m Scris de maria anghel
Cât costă, de fapt, să construiești o casă pe un teren agricol în 2026. Taxele, avizele și investițiile suplimentare pe care trebuie să le plătești
Aosom
Achiziționarea unui teren agricol aflat la marginea unei localități poate părea o afacere avantajoasă pentru cei care își doresc să-și construiască propria locuință.

Sursa: Click

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