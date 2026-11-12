Cât costă pe bursă un scandal de CEO? Ce arată cazurile Nvidia, Amazon, Google și Microsoft

Cât de mult poate costa, pe bursă, viața personală a unui CEO? Scandalurile personale ale unor CEO au produs, în trecut, reacții rapide în piață, dar efectele asupra acțiunilor au fost foarte diferite de la caz la caz. Cazurile liderilor Amazon, Intel, Google și Microsoft au arătat că volatilitatea poate fi depășită, însă situația CEO-ului …

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