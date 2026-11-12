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Economie

Cât de pregătit ești să fii patron? Doar 45% dintre antreprenorii români au răspuns corect la o întrebare financiară de bază

m Scris de maria iuliana
Cât de pregătit ești să fii patron? Doar 45% dintre antreprenorii români au răspuns corect la o întrebare financiară de bază
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Lipsa pregătirii financiare și manageriale poate afecta administrarea și dezvoltarea firmelor din România. Datele OECD arată că mulți antreprenori au dificultăți în gestionarea banilor, accesarea finanțării și planificarea activității.

Sursa: Adevarul

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