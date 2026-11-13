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Economie

Cât ia în mână un deputat sau senator în 2026 și pe ce se cheltuiesc cei 32.011 lei ai cabinetului

t Scris de tudor dima
Cât ia în mână un deputat sau senator în 2026 și pe ce se cheltuiesc cei 32.011 lei ai cabinetului
Aosom
Un deputat sau senator fără funcție de conducere are aproximativ 10.951 lei net lunar. Cei 32.011 lei ai cabinetului acoperă cheltuieli, nu traiul său.

Sursa: Ziarul Financiar

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