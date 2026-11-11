Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul

Politică

Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan: E un fel de speaker motivațional. Noi nu am tăiat, am reparat (Cotidianul) 12 Nov 2026

F1: Hamilton îndeamnă Israelul să permită intrarea ajutoarelor în Gaza, după o vizită la Rafah (Ecopolitic) 12 Nov 2026

Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: firmele nu și-au primit banii de la stat, dar s-au trezit cu ANAF la ușă (Realitatea) 12 Nov 2026

'Cum ți-a ieșit până la urmă?': Robert De Niro, replică tăioasă pentru Elon Musk după pierderile republicanilor 11 Nov 2026

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele ruse au atacat o localitate din Zaporojie, în urma bombardamentelor fiind rănite șase persoane 11 Nov 2026