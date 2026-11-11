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Economie

Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul

m Scris de maria iuliana
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul
Aosom
Introducerea unui teren agricol în intravilan costă între 2.146 și 4.292 de lei pentru 1.000 mp, în funcție de clasa de calitate. Proprietarii trebuie să ia în calcul și costurile documentațiilor urbanistice, avizelor și infrastructurii.

Sursa: Adevarul

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