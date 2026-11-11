FCSB ar putea să-l readucă în România pe Florinel Coman, însă mutarea presupune un efort financiar important pentru clubul patronat de Gigi Becali. Oficialii formației Al-Gharafa sunt dispuși să-l lase pe internaționalul român să plece sub formă de împrumut în această iarnă, dar au o condiție clară: echipa care îl va lua trebuie să-i achite […] Articolul Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Florinel Coman apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗