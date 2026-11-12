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Economie

Cât va costa porcul de Crăciun în 2026. Crescătorii din ferme trag un semnal de alarmă

c Scris de catinca andrușcă
Cât va costa porcul de Crăciun în 2026. Crescătorii din ferme trag un semnal de alarmă
Aosom
Cu mai bine de o lună înainte de Ignat, tradiționala sărbătoare din 20 decembrie dedicată sacrificării porcilor pentru masa de Crăciun, piața porcilor pentru sărbători este deja animată.

Sursa: Click

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