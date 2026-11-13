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Economie

Câte drumuri faci cu reducere de 50% ca pensionar și cum folosești cupoanele

t Scris de tudor dima
Câte drumuri faci cu reducere de 50% ca pensionar și cum folosești cupoanele
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Pensionarii eligibili au șase călătorii simple pe an cu reducere de 50%. Pentru fiecare drum folosesc un cupon, iar rezervarea se plătește integral.

Sursa: Ziarul Financiar

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