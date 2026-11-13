Câți oameni sunt afectați în mod real de pana Microsoft? Compania afirmă că 430 de milioane de persoane folosesc Office 365

Site-ul Downdetector a înregistrat vineri dimineața peste 40.000 de reclamații privind funcționarea serviciilor și aplicațiilor Microsoft, după un maxim de 130.000 de sesizări din 74 de țări înregistrate joi seara. Însă numărul real al celor afectați ar putea fi incomparabil mai mare în condițiile în care Microsoft afirmă că peste 430 de milioane de persoane …

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