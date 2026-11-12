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Economie

Ce ar însemna extinderea plafonării adaosului la toate alimentele din România. Economiștii avertizează: dispare marfa de la raft, iar producătorii români intră în faliment

d Scris de daniel ionașcu
Ce ar însemna extinderea plafonării adaosului la toate alimentele din România. Economiștii avertizează: dispare marfa de la raft, iar producătorii români intră în faliment
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Ministrul agriculturii, Florin Barbu, dorește extinderea plafonării adaosurilor la toată mâncarea vândută în România, dar măsura ar putea duce la dispariția produselor, penurie și falimentarea producătorilor români, avertizează experții consultați de Libertatea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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