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Economie

Ce muncă poți face dacă primești pensie anticipată și când se suspendă plata

t Scris de tudor dima
Ce muncă poți face dacă primești pensie anticipată și când se suspendă plata
Aosom
Dacă primești pensie anticipată, poți lucra ca PFA sau încasa drepturi de autor fără suspendarea plății. Un contract de muncă o suspendă din luna următoare.

Sursa: Ziarul Financiar

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