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Economie

Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”

m Scris de mihai negrici
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Aosom
Un român care câștigă astăzi salariul mediu net ar putea primi o pensie de stat de numai 2.600–2.700 de lei, în banii de astăzi, după 40 de ani de contribuții. Pentru cei plătiți cu salariul minim, estimarea coboară la aproximativ 1.600 de lei.

Sursa: Adevarul

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