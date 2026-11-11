Ce pun românii în coș când aleg fructe și legume. Ofertele săptămânii vin în Lidl cu reduceri de până la 40%

Politică

Ludovic Orban recidivează cu atacurile la justiție: Acuză un judecător că a lovit democrația, după ce instanțele au suspendat Congresul PNL 11 Nov 2026

Procesul lui Călin Georgescu, reluat miercuri la Curtea de Apel București! Sute de susţinători au luat cu asalt instituția 11 Nov 2026

Pensionarii cu grupe de muncă nu mai pot fi refuzați de Casele de Pensii. Decizia care deblochează dosarele 11 Nov 2026

„Este un prim pas pentru o alternativă la axa PSD-AUR”. Anunțul făcut de Ilie Bolojan și Ludovic Orban 11 Nov 2026

"Am o singură supărare”. Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: ce întrebare a rămas fără răspuns 11 Nov 2026