 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Ce pun românii în coș când aleg fructe și legume. Ofertele săptămânii vin în Lidl cu reduceri de până la 40%

a Scris de adh
Ce pun românii în coș când aleg fructe și legume. Ofertele săptămânii vin în Lidl cu reduceri de până la 40%
Aosom
Fructele și legumele sunt nelipsite din coșul de cumpărături săptămânal, iar prospețimea, varietatea și prețul sunt criterii importante atunci când alegem ce punem pe masă.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech