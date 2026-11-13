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Economie

Ce salarii trebuie mărite când crește salariul minim și de ce prețurile nu cresc automat

t Scris de tudor dima
Ce salarii trebuie mărite când crește salariul minim și de ce prețurile nu cresc automat
Aosom
Când crește salariul minim, firmele ridică salariile aflate sub prag. Restul lefurilor și prețurile nu cresc automat.

Sursa: Ziarul Financiar

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