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Economie

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II când schimbi serviciul sau pleci din România

d Scris de daniel manea
Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II când schimbi serviciul sau pleci din România
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Banii din Pilonul II rămân la fond când schimbi serviciul sau pleci din România. Ghidul arată când intră contribuții și când poți cere plata.

Sursa: Ziarul Financiar

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