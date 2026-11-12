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Economie

Ce se întâmplă cu centralele care asigură căldura Bucureștiului? ELCEN vine cu explicații după ce Ciprian Ciucu i-a cerut „să-și facă treaba”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Ce se întâmplă cu centralele care asigură căldura Bucureștiului? ELCEN vine cu explicații după ce Ciprian Ciucu i-a cerut „să-și facă treaba”
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ELCEN anunță progrese la noua centrală de la Grozăvești, după criticile primarului Ciprian Ciucu. Investiție de 600 de milioane de lei

Sursa: Stiri Pe Surse

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