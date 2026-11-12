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Economie

Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor. Greșelile care îți pot compromite plantele

m Scris de maria anghel
Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor. Greșelile care îți pot compromite plantele
Aosom
Noiembrie este una dintre cele mai importante luni pentru pregătirea căpșunilor de iarnă. Chiar dacă tufele nu mai produc fructe, lucrările efectuate acum pot influența direct dezvoltarea plantelor și cantitatea de căpșuni pe care o vei culege în primăvara și vara următoare.

Sursa: Click

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