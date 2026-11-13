Cea mai mare campanie de reduceri a anului la Garmin România

Garmin România anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 40 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile din campania Reduceri de Sărbători încep pe 13 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.040 de lei pentru cele mai populare produse Garmin, de la ceasuri la gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗