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Economie

CEC Bank pentru afaceri româneşti. Octavian Pătraşcu, CEO, NAGA Group: Când eram eu în liceu, ne gândeam la facultate, la cum să învăţăm mai bine, dar noua generaţie se gândeşte la cum poate să facă bani sau să aibă un start-up. Interesul pentru a pune banii la lucru este în creştere

r Scris de roxana petrescu
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Octavian Pătraşcu, CEO, NAGA Group: Când eram eu în liceu, ne gândeam la facultate, la cum să învăţăm mai bine, dar noua generaţie se gândeşte la cum poate să facă bani sau să aibă un start-up. Interesul pentru a pune banii la lucru este în creştere
Aosom
♦ Inflaţia, situaţia geopolitică şi accesul la informaţii sunt stimuli foarte puternici de a pune banii la treabă prin investiţii...

Sursa: Zf Ro

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