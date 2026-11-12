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Economie

CEC Bank pentru afaceri româneşti. Paul Harfaş, Manufacturing România: Noi trebuie să trecem de la o industrie obişnuită să primească comenzi pentru că eram ieftini la dezvoltarea de produse, la a vinde către alte pieţe

r Scris de roxana petrescu
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Paul Harfaş, Manufacturing România: Noi trebuie să trecem de la o industrie obişnuită să primească comenzi pentru că eram ieftini la dezvoltarea de produse, la a vinde către alte pieţe
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Harfaş s-a aflat în spatele start-up-ului Octavic din Oradea, care a dezvoltat un sistem complex pentru digitalizarea unităţilor de producţie, dar din care şi-a făcut recent exitul pentru a lansa un nou proiect. Despre acesta a vorbit în cadrul unui nou episod al CEC Bank pentru afaceri româneşti.

Sursa: Zf Ro

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