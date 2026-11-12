 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Centrala de la Cernavodă a depășit pragul de 700 MW pentru prima dată din 28 iulie, după ce Unitatea 2 a ajuns aproape de capacitatea nominală. Când va fi repornit al doilea reactor

m Scris de mădălina prundea
Centrala de la Cernavodă a depășit pragul de 700 MW pentru prima dată din 28 iulie, după ce Unitatea 2 a ajuns aproape de capacitatea nominală. Când va fi repornit al doilea reactor
Aosom
Unitatea 2 de la Cernavodă, singurul reactor conectat în prezent la sistemul energetic național, a depășit joi după amiază pragul de 700 MW, prima dată în ultimele trei luni și jumătate, mai exact din 28 iulie, când Nuclearelectrica, operatorul centralei, a fost nevoită să oprească în stare sigură primul reactor din cauza nivelul redus al Dunării la gura de captare a centralei, apă necesară pentru răcirea instalațiilor.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →