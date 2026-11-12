CFR Călători reduce perioada de cumpărare a biletelor în avans. Când pot fi achiziționate biletele pentru decembrie

CFR Călători a anunțat o schimbare importantă pentru românii care își planifică deplasările cu trenul în luna decembrie. Compania va reduce temporar perioada în care biletele pot fi cumpărate în avans, în contextul pregătirii noului Mers al Trenurilor 2026/2027, care va intra în vigoare pe 13 decembrie. Măsura vizează atât călătoriile în țară, cât și cele în străinătate, însă datele de la care pasagerii își pot cumpăra biletele diferă în funcție de destinație.

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