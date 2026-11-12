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Economie

CFR Călători schimbă regulile pentru cumpărarea bilete din decembrie 2026

r Scris de robert ene
CFR Călători schimbă regulile pentru cumpărarea bilete din decembrie 2026
Aosom
CFR Călători a făcut o anunțare de mare amploare, care va schimba radical modul în care românii vor cumpăra biletele de tren pentru luna decembrie 2026. Compania anunță o reducere temporară a perioadei în care biletele pot fi achiziționate în avans, în cadrul pregătirii noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, care va intra în […] The post CFR Călători schimbă regulile pentru cumpărarea bilete din decembrie 2026 first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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