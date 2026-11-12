CFR Călători schimbă regulile pentru cumpărarea bilete din decembrie 2026
Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.roCitește mai departe la sursa originală
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