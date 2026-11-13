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Economie

Cine este omul de afaceri cunoscut în România, reținut alături de fostul director comercial al Oil Terminal

l Scris de lavinia petrea
Cine este omul de afaceri cunoscut în România, reținut alături de fostul director comercial al Oil Terminal
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Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut joi seară, după ce procurorii DIICOT au descins la compania din Constanța, pe urmele unui grup infracțional din care ar face parte și alte persoane cu funcții importante.

Sursa: Stirile Pro.tv

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