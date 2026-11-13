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Economie

Cine sunt cei doi reținuți în dosarul contrabandei cu motorină. Unul dintre ei a stat la masă cu fratele șefului SIE la o nunta. Altul a condus Oil Terminal 14 ani

a Scris de alex tudor
Cine sunt cei doi reținuți în dosarul contrabandei cu motorină. Unul dintre ei a stat la masă cu fratele șefului SIE la o nunta. Altul a condus Oil Terminal 14 ani
Aosom
Cei doi au fost reținuți joi. The post Cine sunt cei doi reținuți în dosarul contrabandei cu motorină. Unul dintre ei a stat la masă cu fratele șefului SIE la o nunta. Altul a condus Oil Terminal 14 ani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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