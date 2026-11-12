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Economie

Cine va curăța și deszăpezi sediile Primăriei Cluj-Napoca

a Scris de anca mureşan
Cine va curăța și deszăpezi sediile Primăriei Cluj-Napoca
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Primăria Cluj-Napoca a atribuit contractul pentru serviciile de curățenie și deszăpezire la sediile administrative ale municipalității.

Sursa: Ziua De Cluj

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