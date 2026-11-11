 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cine va fi noul director tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă (surse)

l Scris de liviu cojan
Cine va fi noul director tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă (surse)
Aosom
Incidentul care a dus la deconectarea Unității 1 a centralei nucleare de la Sistemul Energetic Național s-a soldat cu demiterea directorului tehnic. Acesta va fi înlocuit de la 1 decembrie.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech