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Economie

Ciprian Dascălu, economist-şef BCR: Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre. Este cea mai mare creştere de după T1 2022. Ne-am revizuit prognoza pe 2026 la -0,1%, de la -0,7% anterior

r Scris de roxana rosu
Ciprian Dascălu, economist-şef BCR: Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre. Este cea mai mare creştere de după T1 2022. Ne-am revizuit prognoza pe 2026 la -0,1%, de la -0,7% anterior
Aosom
Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre, şi este cea mai mare creştere trimestrială de după T1...

Sursa: Zf Ro

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