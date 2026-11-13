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Economie

Ciprian Dascălu, economist-şef BCR: Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre. Este cea mai mare creştere după T1 2022

r Scris de roxana rosu
Ciprian Dascălu, economist-şef BCR: Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre. Este cea mai mare creştere după T1 2022
Aosom
Creşterea economică din T3 faţă de T2 a fost foarte puternică, peste aşteptările noastre, şi este cea mai mare creştere trimestrială de după T1...

Sursa: Zf Ro

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