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Economie

Circulația pe Valea Oltului se reia mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi

n Scris de narcis ghiurca
Circulația pe Valea Oltului se reia mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi
Aosom
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP) a anunțat vineri, 13 noiembrie, că sectorul DN7 cuprins între Râmnicu Vâlcea și Râu Vadului, pe Valea Oltului, va fi redeschis circulației începând de luni, 16 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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