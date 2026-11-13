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Economie

Cluj. Cod Roșu de vânt la munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 10. Vântul va bate cu până la 150 de km/h.

t Scris de tiberiu
Cluj. Cod Roșu de vânt la munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 10. Vântul va bate cu până la 150 de km/h.
Aosom
ANM a emis o avertizare Cod Roșu de vânt pentru zona înaltă din județul Cluj, la altitudini de peste 1800 de metri, valabilă până la ora 10. Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140…150 km/h.

Sursa: Biziday

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