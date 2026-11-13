Codirlaşu (CFA România): Revirimentul din trimestrul III se datorează investiţiilor din PNRR (Financial Intelligence)
Sursa: Ziar.comCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
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Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Restricții de circulație în vederea realizării lucrărilor la infrastructura de utilități
La solicitarea SC AHM SMARTEL SRL, Delgaz Grid și a unei persoane fizice, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avi...
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Permisul auto intră într-o nouă etapă în Europa. Schimbarea îi vizează și pe șoferii români, iar una dintre prevederi este deosebit de importantă...