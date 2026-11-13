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Economie

Codirlaşu (CFA România): Revirimentul din trimestrul III se datorează investiţiilor din PNRR (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Codirlaşu (CFA România): Revirimentul din trimestrul III se datorează investiţiilor din PNRR (Financial Intelligence)
Aosom
Economia României va înregistra o recesiune uşoară pe ansamblul acestui an, iar revirimentul (…)

Sursa: Ziar.com

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