Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat că în continuarea măsurilor luate ieri pentru gestionarea aglomerării de pe DN2 Suceava–Siret, Poliția Rutieră și Poliția de Frontieră colaborează pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor, fiecare în domeniul său de competență. În paralel, sunt purtate discuții pe canalele instituționale cu autoritățile ucrainene, în vederea creșterii capacității de […] The post Coloana de autotrenuri din vama Siret se întinde pe 9 kilometri, pe DN 2, până în Bălcăuți. Poliția acționează cu cinci echipaje pentru a fluidiza traficul (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗