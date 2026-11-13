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Economie

Comisia Europeană investighează cel mai mare furnizor de energie electrică din Grecia

a Scris de andreea năstase
Comisia Europeană investighează cel mai mare furnizor de energie electrică din Grecia
Aosom
Comisia Europeană a trimis vineri o comunicare a obiecţiilor suplimentare către furnizorul de energie electrică Public Power Corporation S.A. (PPC) din Grecia

Sursa: Stiri Pe Surse

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