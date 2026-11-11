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Economie

Companiile au început să se modeleze după Gen Z. Multe au departamente speciale. „Nu se mai inspiră din reclame”

l Scris de larisa antal
Companiile au început să se modeleze după Gen Z. Multe au departamente speciale. „Nu se mai inspiră din reclame”
Aosom
Deși ne gândim adesea la Gen Z ca la generația de mâine, viitorul e deja aici. Tinerii sunt tot mai prezenți în economie, au banii lor și putere de cumpărare, iar alegerile lor încep să schimbe felul în care firmele își dezvoltă produsele și serviciile.

Sursa: Stirile Pro.tv

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