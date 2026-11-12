Suma fixă cerută unui transportator atunci când sistemul TollRo nu poate stabili distanța parcursă de camion ar urma să scadă de la 2.000 la 500 de lei și să poată fi aplicată o singură dată în 24 de ore. Modificările fac parte din L579/2026, proiect coinițiat de Cătălin Silegeanu și adoptat miercuri de Senat, care […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ: Senatul reduce de 4 ori suma fixă TollRo printr-un proiect de lege coinițiat de Cătălin Silegeanu apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗