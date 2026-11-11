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Economie

Concedieri colective la STB. Peste 700 de angajați disponibilizați cu salarii compensatorii

f Scris de florin toader
Concedieri colective la STB. Peste 700 de angajați disponibilizați cu salarii compensatorii
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Societatea de Transport București a emis 796 de preavize de concediere și desființează 919 posturi vacante pentru a evita falimentul provocat de datorii de 3 miliarde lei. The post Concedieri colective la STB. Peste 700 de angajați disponibilizați cu salarii compensatorii appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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