Concedieri la STB în 2027. Remus Borza vrea 7.000 de angajați în trei ani

Societatea de Transport București (STB), aflată în insolvență, va trece printr-o nouă etapă de restructurare la începutul anului 2027. Administratorul judiciar Remus Borza a anunțat că vor urma noi reduceri de personal, cu accent pe funcțiile de conducere. Obiectivul este ca, în următorii trei ani, compania să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați.

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