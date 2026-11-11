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Economie

Concedieri masive la STB. Aproape 800 de angajați primesc preavize. Ce salarii compensatorii vor încasa

c Scris de catinca andrușcă
Concedieri masive la STB. Aproape 800 de angajați primesc preavize. Ce salarii compensatorii vor încasa
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Societatea de Transport București (STB) a declanșat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani. Miercuri, 11 noiembrie 2026, compania a emis 796 de preavize de concediere, măsura făcând parte din planul de reorganizare aflat în desfășurare.

Sursa: Click

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