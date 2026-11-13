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Economie

Condiţia lui Ciprian Ciucu pentru scumpirea biletelor STB. Cât ar putea costa o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul

a Scris de andreea vlad
Condiţia lui Ciprian Ciucu pentru scumpirea biletelor STB. Cât ar putea costa o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că o eventuală majorare a tarifelor pentru transportul public din București poate fi luată în calcul doar după o restructurare semnificativă a Societății de Transport București. Edilul a făcut aceste precizări vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Primăriei Capitalei, în contextul discuțiilor privind creșterea […]

Sursa: National - Ziarul National

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