Conferinţa ZF Digital 2026. Cel mai greu pentru un start-up românesc este să vândă în străinătate, nu să construiască produsul

Pentru un start-up românesc, vânzarea către companii mari din străinătate este un pas greu, chiar şi atunci când produsul este gata, au susţinut Andrei Manolache, Mihai Vinaga şi Dan Marc, cofondatori şi CEO ai DesignVerse, Veridion şi Footprints AI, în cadrul conferinţei ZF Digital.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗