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Economie

Construcțiile și comerțul, campioane la datorii către stat. La ce sumă au ajuns restanțele firmelor românești

a Scris de andreea ignat
Construcțiile și comerțul, campioane la datorii către stat. La ce sumă au ajuns restanțele firmelor românești
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Datoriile firmelor din România la bugetul de stat și la bugetele sociale au ajuns la 79,4 miliarde de lei în trimestrul al treilea din 2026, cu 1,8 miliarde de lei mai mult decât în trimestrul anterior.

Sursa: Stirile Pro.tv

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