 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Contrabandă cu petrol în Portul Constanța. Procurorii DIICOT anchetează mai mulți funcționari într-un dosar cu prejudiciu de milioane de lei

i Scris de iulia horovei
Contrabandă cu petrol în Portul Constanța. Procurorii DIICOT anchetează mai mulți funcționari într-un dosar cu prejudiciu de milioane de lei
Aosom
Procurorii DIICOT efectuează percheziţii, joi, pentru destructurarea unei grupări care se ocupa cu evaziunea fiscală cu motorină.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →