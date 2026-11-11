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Economie

Contractele SAFE acordate Rheinmetall: Bolojan și miniștrii săi promiteau investiții de 60% în România, dar realitatea ar fi alta. Grindeanu face dezvăluiri

d Scris de doinița manic
Contractele SAFE acordate Rheinmetall: Bolojan și miniștrii săi promiteau investiții de 60% în România, dar realitatea ar fi alta. Grindeanu face dezvăluiri
Aosom
Niciunul dintre contractele SAFE acordat Rheinmetall nu ar atinge 60% producție în România, așa cum promitea Ilie Bolojan.

Sursa: Dcnews

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