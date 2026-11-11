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Economie

Controale de ordine publică și în trafic

c Scris de cristi
Controale de ordine publică și în trafic
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Separat de cazul înregistrat la Certeze, IPJ Satu Mare a prezentat bilanțul activităților desfășurate în județ în cursul zilei de 10 noiembrie. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 16.000 de lei. Totodată, e...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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