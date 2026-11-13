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Economie

CONTROALE. Fast-food amendat cu 10.000 de lei de DSVSA Satu Mare! Inspectorii au descoperit nereguli privind siguranța alimentelor

f Scris de florin dura
CONTROALE. Fast-food amendat cu 10.000 de lei de DSVSA Satu Mare! Inspectorii au descoperit nereguli privind siguranța alimentelor
Aosom
Controalele DSVSA Satu Mare s-au soldat cu amenzi de 11.200 de lei, aplicate unui fast-food și unui magazin alimentar pentru nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentarăInspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au intensificat verificăril...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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