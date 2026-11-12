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Economie

CONTROALE ITM ÎN MAGAZINE!

i Scris de iulian gavriluta
CONTROALE ITM ÎN MAGAZINE!
Aosom
Magazinele din Buzău au intrat în vizorul inspectorilor de muncă. În urma unei campanii naționale de control desfășurate în perioada 3–7 noiembrie 2026, ITM Buzău a verificat 24 de agenți economici din sectorul comerțului cu amănuntul. Bilanțul nu este deloc liniștitor: șapte angajatori sancționați, amenzi de 46.500 de lei și 73 de măsuri obligatorii pentru […]

Sursa: News Buzau

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