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Economie

Criza energetică din Europa. FMI avertizează că europenii nu au scăpat de ameninţarea unei recesiuni

f Scris de florentina constantin
Criza energetică din Europa. FMI avertizează că europenii nu au scăpat de ameninţarea unei recesiuni
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"Până acum, Europa a depăşit şocul energetic mai bine decât ne temeam. Acest lucru se datorează în mare măsură tranziţiei energetice, care reduce dependenţa de importurile de combustibili fosili", a declarat...

Sursa: Dcnews

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