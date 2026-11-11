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Economie

Criza locuințelor din Europa se adâncește, iar tinerii se numără printre cei mai afectați. CESE cere soluții pentru reducerea prețurilor și creșterea ofertei

t Scris de tiberiu vasile
Criza locuințelor din Europa se adâncește, iar tinerii se numără printre cei mai afectați. CESE cere soluții pentru reducerea prețurilor și creșterea ofertei
Aosom
Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită măsuri concrete la nivelul UE pentru creșterea ofertei de locuințe accesibile.

Sursa: Dcnews

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